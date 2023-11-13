Эстонцы начали массово получать российское гражданство

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Почти 90 человек за прошедшие месяцы этого года отказались от эстонского гражданства, а 24 из них оформили гражданство России. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
По данным за прошлый год от эстонского гражданства отказался 81 человек, 31 из которых стал гражданином России.
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Анастасия Чинкова