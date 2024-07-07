Euractiv: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе

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Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в блоке. Об этом сообщает Euractiv.
Отмечается, что НАТО пытается за счет различных формулировок признать прогресс Украины в реформах и одновременно смягчить ожидания Киева о вступлении в альянс. По мнению источника, вопрос формулировок, вероятно, не будет решен до начала саммита 9 июля.
Один из неназванных дипломатов подчеркнул, что обсуждение текста декларации будет продолжаться до «самого последнего момента».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита альянса в Вашингтоне в среду.
Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
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Один из неназванных дипломатов подчеркнул, что обсуждение текста декларации будет продолжаться до «самого последнего момента».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита альянса в Вашингтоне в среду.
Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
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Екатерина Коршунова