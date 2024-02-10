Европейцев предупредили о шокирующих последствиях распада Украины

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Поражение ВСУ в противостоянии с российскими войсками может повлечь за собой распад страны. При таких обстоятельствах государства Евросоюза столкнутся с крупнейшей миграционной волной. Об этом пишет Welt.
Власти Германии отметили, что поток мигрантов может составить порядка десяти миллионов человек. Согласно прогнозам экспертов, большинство беженцев отправится в западноевропейские государства, в особенности в ФРГ.
По информации Организации Объединенных Наций, на данный момент в странах Европейского союза зарегистрированы около шести миллионов украинцев. Из них около 1,1 миллиона в настоящее время проживают в Германии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза должны совместными усилиями преодолеть сохраняющиеся конфликты и с помощью новых механизмов решить проблему миграции.
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По информации Организации Объединенных Наций, на данный момент в странах Европейского союза зарегистрированы около шести миллионов украинцев. Из них около 1,1 миллиона в настоящее время проживают в Германии.
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Екатерина Коршунова