ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства в ходе расследования его возможного вовлечения в коррупционные связи, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники, в пятницу.
По данным источников, в понедельник сотрудники ФБР подошли к Адамсу на улице и, попросив охранников мэра отойти в сторону, изъяли у него электронные устройства: как минимум два телефона и iPad.
Мэр также подчеркнул, что у него «нет ничего, что стоило бы скрывать».
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«Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я ожидаю, что все мои коллеги будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я намерен продолжать поступать так же», — цитирует газета заявление самого Адамса.
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Артем Кузьмин