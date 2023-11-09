Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать своё место Украине

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Франция должна выйти из Европейского союза и отдать своё место Украине, об этом написал французский политик партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.
Политик убежден, что вступления в ЕС обнищавшей и слабой Европы - это безумие. Именно поэтому он считает, что Франции лучше выйти из союза, освободив там место для других стран.
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Евгения Парфентьева