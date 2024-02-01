Флорида отправит в Техас около около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи

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Флорида отправит на помощь Техасу около тысячи нацгвардейцев, об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис.
Десантис сообщил, что нацбатальон отправится в штат Техас в ближайшее время, а присоединятся к ним бойцы из добровольческой гвардии штата Флорида.
Губернатор также добавил, что страна, у которой нет границ, не может считаться суверенной. Он также осудил политику нынешнего президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена.
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«Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда», — заявил Десантис во время общения с журналистами.
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Евгения Парфентьева