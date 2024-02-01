Радио1
Главная / Новости / Политика/ Флорида отправит в Техас около около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи

Флорида отправит в Техас около около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи

01 февраля 2024, 22:21
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Флорида отправит на помощь Техасу около тысячи нацгвардейцев, об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис.
Десантис сообщил, что нацбатальон отправится в штат Техас в ближайшее время, а присоединятся к ним бойцы из добровольческой гвардии штата Флорида.

«Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда», — заявил Десантис во время общения с журналистами.


Губернатор также добавил, что страна, у которой нет границ, не может считаться суверенной. Он также осудил политику нынешнего президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена.

Читайте также:

Fox: Власти Техаса планируют проложить колючую проволоку на границе с Мексикой

Губернатор Оклахомы пообещал отправить нацгвардию в Техас для защиты границы

Медведев предрёк образование Техасской Народной Республики
#сша
#военные
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам
01 февраля 2024, 22:11

Фото: kremlin.ru

Армения больше не может сотрудничать с Россией по ключевым вопросам в военной сфере, с таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Премьер-министр заявил, что Армении необходимо найти партнёра, с которым можно будет построить военно-оборонные отношения. По его словам, раньше подобного вопроса перед страной не стояло, поскольку главным партнёром Армении в этой сфере была Россия.

«Раньше 95%-97% наших отношений в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам», — так Пашинян ответил на вопрос о возможном реформировании Вооружённых сил Армении.

Читайте также:

ТАСС: Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану пакт о ненападении

Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями

Пашинян: ЕАЭС не должен иметь политической и геополитической повестки
#армения
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать иностранным наблюдателем
01 февраля 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Граждане зарубежных стран могут вести наблюдение за выборами, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Там пояснили, что для этого они должны получить приглашение главы государства, Федерального Собрания, правительства или ЦИК России.
«Иностранные наблюдатели имеют право встречаться с кандидатами и их представителями; получать доступ к документам, регулирующим избирательный процесс, но не затрагивающим интересы государственной безопасности; наблюдать за голосование; информировать представителей избиркомов о своих наблюдениях, не вмешиваясь в работу комиссий; получать результаты рассмотрения жалоб и обращений», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что иностранный наблюдатель обязан руководствоваться российским законодательством, постановлениями ЦИК, принципами и нормами международного права; быть беспристрастным, политически нейтральным и уважать национальный суверенитет России; не вмешиваться в избирательную кампанию.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс. избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

Смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Читайте также:

Подмосковье возглавило топ регионов по активности подачи заявок на участие в ДЭГ

В Красногорске провели семинар для общественных наблюдателей

Более 15 тыс подмосковных информаторов о президентских выборах прошли первый этап обучения
#мособлизбирком
#выборы
#президент
#наблюдатели
#подмосковье
#московская область
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Надо помочь»: Путин пошутил об автопроме Германии
Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром, поэтому надо как-то помочь
01 февраля 2024, 21:45

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин пошутил, предложив как-то помочь разрушающейся немецкой автомобильной промышленности. Об этом он рассказал в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Глава государства побывал в павильоне Сбера, где ему показали привезённый из Санкт-Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари. С ним однажды случилась интересная история. Во время путешествия по Германии у мужчины сломались карманные часы, и он зашёл починить их в мастерскую, где работал молодой Карл Бенц. Этот человек впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.

Рассказчик в шутку отметил, что немецкий автопром фактически начался с Кристофари и России, поэтому можно открыто заявлять, что РФ является спонсорами и инвесторами.

Путин в ответ сказал, что Германия сейчас активно уничтожает свой автопром, и пошутил, что надо бы её помочь решить эту проблему.

Читайте также:

Путин посетил выставку «Россия» для участия в съезде «Движения первых»

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач
#владимир путин
#россия
#германия
#автопроизводители
#история
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента России
МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента по отношениям с Россией
01 февраля 2024, 21:20

Фото: iStock/naumoid

МИД Финляндии упразднило профильный департамент по отношениям с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что решение об упразднении было принято в рамках структурной реформы МИД. Помимо департамента России, были упразднены ведомства Восточной Европы и Центральной Азии. Теперь, согласно реформе, создаются три региональных департамента: отдел Азии и Океании, евроатлантический отдел и отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Статс-секретарь Юкка Саловаара, отвечающий за реформу, отметил, что благодаря её введению департаменты смогут отражать «геополитическую реальность и внешнеполитические события».

Читайте также:

МИД: Прекращено соглашение о приграничном сотрудничестве между РФ и Финляндией

YLE: В Финляндии могут закрыть школу, где преподают русский язык и культуру

В Финляндии заявили, что Россия пока не представляет угрозы для страны
#финляндия
#россия
#мид
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа
01 февраля 2024, 21:07

Фото: iStock/Racide

Израиль согласился на прекращение огня на территории сектора Газа, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МИД Катара.
«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — прокомментировал нынешнюю ситуацию представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи» в секторе Газа.

​Вчера представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил о старте ​разработки плана по созданию суверенного государства ​Палестина.

Читайте ​также:

США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина

ХАМАС согласилось на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля

FT: ЕС добивается последствий для Израиля за отказ от палестинского государства
#палестина
#хамас
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стоит ли?»: Актёр Бренд напуган провокациями Лондона в отношении Москвы
Актёр Брэнд: Власти готовят британцев к войне с Россией
01 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Великобритании упорно настраивает своих граждан на войну с Россией, с таким заявлением выступил британский актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону.
«Время от времени ключевые СМИ как бы ненароком предупреждают нас о том, что Великобритании грозит война с Россией, отмечают, что в 2024 году у нас могут вернуть военный призыв. Понимание ситуации должно происходить интуитивно», — прокомментировал ситуацию Брэнд.

Тут же актёр напомнил, что Российская Федерация обладает арсеналом ядерного оружия, и задался вопросом — «а стоит ли вообще провоцировать эту страну на конфликт?».

Брэнд также усомнился в необходимости принимать Украину в состав Североатлантического альянса.

Читайте также:

Рябков: РФ не планирует размещать ядерное оружие на территории других стран

Более 87% британцев хотят видеть Путина премьер-министром Великобритании

DM: Британия лишится фиш-энд-чипс из-за запрета РФ ловить рыбу в Баренцевом море
#нато
#великобритания
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: Власти КНР предупредили Украину о перспективе ухудшения отношений
01 февраля 2024, 20:01

Фото: iStock/designer491

Китайские власти предупредили Украину о перспективе ухудшения двусторонних отношений на фоне возможности признания Киевом нескольких компаний из КНР спонсорами войны, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как сообщил собеседник агентства, этот вопрос был поднят на встрече китайского посла в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками, которая произошла в январе.

«Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список спонсоров войны) может оказать негативное влияние на наши отношения», — заявил украинский источник.

В Reuters напомнили, что на сегодняшний день список «международных спонсоров войны» входят 48 компаний, 14 из которых — китайские.

К примеру, в июле 2023 года Украина внесла в этот список компаний Unilever из-за её отказа покинуть российский рынок.

Читайте также:

Украина внесла производителя «Lipton» и «Domestos» в список «спонсоров войны»

В ЕС назвали условие, при котором Украина получит помощь в 50 миллиардов евро

Япония стала единственной страной, выделившей Украине деньги в 2024 году
#китай
#украина
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин посетил выставку «Россия» для участия в съезде «Движения первых»
01 февраля 2024, 19:44

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку «Россия», чтобы принять участие в съезде «Движения первых», об этом сообщает «РИА Новости».
Международная выставка-форум «Россия», расположенная на ВДНХ, открылась 4 ноября 2023. Владимир Путин посещал её уже трижды и вот, 1 февраля он прибыл туда в четвёртый раз, чтобы принять участи в съезде «Движения первых».

Ранее стало известно, что президент спел гимн Российской Федерации вместе с участниками движения. Ребята исполняли композицию хором, а глава РФ подпевал им, периодически передавая микрофон детям.

При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин, в рамках съезда движения, проведёт с его участниками закрытое заседание по вопросам создания новых кампусов.

Читайте также:

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач

В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей
#выставка
#форум
#владимир путин
#вднх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ предложили судить российских артистов за поддержку Украины
МИД РФ: россиян, финансирующих и поддерживающих Украину, надо судить
01 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/User10095428_393

Поддерживающих Украину российских артистов нужно судить. Такое заявление сделали в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что россиян, которые поддерживают или финансируют украинских властей, следует не преследовать, а сразу судить.

Этим сообщением российское внешнеполитическое ведомство ответило на новость агенства Bloomberg, в которой отмечалось, что МИД приказал своим дипломатам за рубежом преследовать российских знаменитостей, поддерживающих Украину.

Ранее сообщалось, что музыканты группы «Би-2» были освобождены из-под стражи в Таиланде усилиями израильского МИД. А писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет гонорары с продажи своих книг на помощь Украине.

Читайте также:

Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины

Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки

Писательница Улицкая призналась, что отправляет гонорары с продажи книг в Киев

*признан Минюстом РФ иноагентом
#мид рф
#россияне
#украина
#финансирование
#поддержка
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф