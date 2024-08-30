ФСБ опубликовала документ о применении Японией биооружия в боях на Халхин-Голе

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В конце августа 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против армии СССР во время сражения на реке Халхин-Гол. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно рассекреченным документам ФСБ, один из военнопленных, старший унтер-офицер японской армии Хаяси Кадзуо, сообщил, что в 1939 году часть «Исии Сиро», в которой он служил, провела три эксперимента по заражению территории с целью нанесения урона войскам противника.
По его словам, заражение местности произошло в ночь на 29, 30 и 31 августа. При отступлении японские войска выбирали места, где находилось наибольшее количество частей Красной Армии.
Конфликт на Халхин-Голе — это локальное вооруженное столкновение между советско-монгольскими войсками и японскими вооруженными силами, которое происходило с весны до осени 1939 года у реки Халхин-Гол в Монголии. Он завершился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.
Хаяси Кадзуо и другие военные, задействованные в создании бактериологического оружия, были осуждены Военным трибуналом Приморского военного округа.
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По его словам, заражение местности произошло в ночь на 29, 30 и 31 августа. При отступлении японские войска выбирали места, где находилось наибольшее количество частей Красной Армии.
Конфликт на Халхин-Голе — это локальное вооруженное столкновение между советско-монгольскими войсками и японскими вооруженными силами, которое происходило с весны до осени 1939 года у реки Халхин-Гол в Монголии. Он завершился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.
Хаяси Кадзуо и другие военные, задействованные в создании бактериологического оружия, были осуждены Военным трибуналом Приморского военного округа.
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Дарья Осипова