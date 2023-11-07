Гагин объяснил нежелание Зеленского проводить выборы на Украине

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Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы из-за опасней за свою безопасность и страха перед правосудием сразу нескольких стран.
«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране», - цитирует РИА Новости Гагина.
Он также отметил, что у США также могут возникнуть претензии к Зеленскому. Гагин считает, что к нынешнему украинскому лидеру могут прийти сотрудники американской прокуратуры и спросить, куда делись деньги, которые были выделены Украине для ведения военных действий и поддержки народа.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что в стране сейчас не время для выборов
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