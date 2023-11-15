Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году

Первые грузовики УАЗ, произведенные в Гане, могут выйти с конвейера в столице страны в первом квартале 2024 года, заявил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг в беседе с РИА Новости.