Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году

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Первые грузовики УАЗ, произведенные в Гане, могут выйти с конвейера в столице страны в первом квартале 2024 года, заявил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг в беседе с РИА Новости.
По его словам, ожидается, что производство УАЗов начнется в Аккре. В настоящее время стороны активно подписывают соответствующие протоколы, а инженеры уже посетили Россию для встречи с представителями УАЗа и договорились обо всех деталях. Ганская сторона готовит помещения и оборудование для старта производства.
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Артем Кузьмин