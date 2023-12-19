Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» призывает государства уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если того требуют обстоятельства.
Согласно ему, следует принять все необходимые меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены в период Второй мировой войны. Авторы резолюции решительно осуждают случаи, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма.
В итоге за принятие резолюции высказались 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Среди проголосовавших против — Канада, США, Украина и Япония. Ранее резолюцию одобрил Третий комитет Генассамблеи. Тогда против выступили 50 стран, в их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада.
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Согласно ему, следует принять все необходимые меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены в период Второй мировой войны. Авторы резолюции решительно осуждают случаи, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма.
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Артем Путинцев