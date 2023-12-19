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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

19 декабря 2023, 23:56
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» призывает государства уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если того требуют обстоятельства.

Согласно ему, следует принять все необходимые меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены в период Второй мировой войны. Авторы резолюции решительно осуждают случаи, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма.


В итоге за принятие резолюции высказались 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Среди проголосовавших против — Канада, США, Украина и Япония. Ранее резолюцию одобрил Третий комитет Генассамблеи. Тогда против выступили 50 стран, в их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада.

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#нацизм
#оон
#россия
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Путин поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником
20 декабря 2023, 00:19

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря. Видеообращение российского лидера уже выложено на сайте Кремля.
«Этот праздник символ уважения нашего народа, всего нашего общества, к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны», — отметил президент России.


Глава государства указал, что за 2023 года сотрудники органов безопасности сделали многое для контрразведывательного обеспечения спецоперации и для безопасности мирного населения в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.



По словам президента, из-за того, что киевский режим при поддержке зарубежных спецслужб встал на путь террористических методов, среди которых диверсии против гражданских объектов и мирных граждан, сегодня нужно усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям. Путин отметил, что в особом внимании нуждается охрана государственных рубежей.

20 декабря все защитники национальной безопасности принимают поздравления с профессиональным праздником. В честь сотрудников ведомства проводятся концерты, торжественные собрания. Лучшим представителям профессии вручаются награды, медали, благодарственные письма, присваиваются специальные звания.

Традиционно в День ФСБ России проводится торжественный вечер в Кремле. Сотрудников спецслужб поздравляют культурные деятели, творческие коллективы, представители власти. Также на праздничной церемонии присутствует президент России.
В день торжества принято чтить погибших за Родину бойцов и поздравлять ветеранов ФСБ.

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#праздник
#фсб
#поздравление
#владимир путин
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Путину представят предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади
19 декабря 2023, 23:42

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади до 1 марта 2024 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади», — говорится в документе.

Ответственным за исполнения данного поручения назначен российский премьер Михаил Мишустин.

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#путин
#президент
#россия
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Зеленский: Вопрос переговоров с Россией неактуален
19 декабря 2023, 22:51

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Соответствующая трансляция пресс-конференции украинского лидера велась на его странице в Facebook.*
Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что цели СВО остаются неизменными. По его мнению, это говорит о том, что Россия не заинтересована в мире.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#всу
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В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль района Джебалия на севере Газы
19 декабря 2023, 22:38

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под полный контроль района Джебалия на севере сектора Газа.
«Силы 162-й дивизии осуществляют оперативный контроль над Джебалией. Джебалия уже не та, какой была раньше. Мы убили там сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из которых принимали участие в событиях 7 октября», - прокомментировал ситуацию израильский генерал Ицик Коэн.

В сообщении армии Израиля также сообщается, что многие из сдавших в плен боевиков ХАМАС пытались спрятаться среди гражданского населения. Уточняется, что на севере сектора Газа боевой потенциал палестинских боевиков был полностью уничтожен.

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#сектор газа
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#конфликт
#хамас
#палестина
#военные
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Госдеп: У США нет «волшебного горшочка» для помощи Украине без решения конгресса
19 декабря 2023, 21:57

Фото: iStock/Andrii Atanov

У Соединённых Штатов нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы бесконечно черпать ресурсы для помощи Украине, с таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», - прокомментировал ситуацию Миллер.

Вчера в оборонном ведомстве США заявили, что ресурсы для финансирования Украины закончатся 30 декабря. В конце месяца Штаты пообещали выслать Украине ещё один пакет военной помощи, однако, уточнили, что он будет последним.

Контролер Пентагона Майкл Маккорд уточнил, что поставки вооружения и снарядов Киеву могут быть возобновлены только после положительного решения конгресса.

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#финансирование
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Зеленский раскрыл, где сейчас находятся его дети
Зеленский заявил, что его дети проживают на Украине
19 декабря 2023, 21:40

Фото: iStock/AndreyPopov

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его дети живут на Украине и не покидали страну из-за происходящих в ней событий. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник.
По его словам, сын ходит в школу, а дочь учится в университете. Украинский лидер подчеркнул, что очень рад видеть их рядом.

Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей. Дочь Александра 2004 года рождения учится в украинском вузе по направлению юриспруденция. Ей мать, ранее рассказывавшая об учёбе дочери, не раскрыла, в каком именно учебном заведении учится Александра. Также у четы есть сын Кирилл, которому 10 лет.

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#владимир зеленский
#семья
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#украина
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Зеленский раскрыл подробности конфликта с Залужным
Зеленский, на вопрос о конфликте с Залужным, заявил, что у них рабочие отношения
19 декабря 2023, 21:30

Фото: Сайт Кремля

Глава Украины Владимир Зеленский, в ходе пресс-конференции, ответил на вопрос о конфликте с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.
«Зачем кому-то помогать развивать эту тему. У нас рабочие отношения с Залужным. Есть ряд вопросов. Это сложный вопрос. Что-то было, чего-то не было. Я планирую работать (с Залужным дальше), жду решений по поводу мобилизации, жду конкретных дел на поле боя», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

При этом, ранее Залужный, в интервью изданию «Украинская правда», раскритиковал массовое увольнение военкомов, которое летом учинил Владимир Зеленский. По словам главкома, именно это повлияло на тотальный провал планов по мобилизации, и, соответственно, на поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения.

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#всу
#сво
#отношения
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Израиль готов к новой гумпаузе в Газе, заявил президент Герцог
Президент Израиля Герцог заявил о готовности к новой гумпаузе в Газе
19 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Израиль готов произвести ещё одну гуманитарную паузу в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся заложников и пропустить автомобили с дополнительной гуманитарной помощью для жителей анклава. Об этом сообщил президент государства Ицхак Герцог.
Он подчеркнул, что за развитие событий несёт ответственность глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар и руководство движения.

Герцог отметил, что ЦАХАЛ не сражается против жителей сектора Газа, поскольку они не являются врагами Израиля. Именно поэтому Тель-Авив всегда готов согласно международному гуманитарному праву предпринимать все возможные гуманитарные шаги. А вот борьба ведётся именно с ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в территории анклава были эвакуированы все россияне и члены их семей. МЧС России и специалисты Минздрава РФ завершили работу в Египте.

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#сектор газа
#израиль
#гуманитарная помощь
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«Нас не приглашают»: Зеленский высказался о судьбе Украины
Зеленский пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО
19 декабря 2023, 21:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО.
«Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия – «маячня» (ерунда), мы ни разу не получали такого предложения от партнеров, я не представляю, как это может быть», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

При этом, ранее зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барли заявляла, что Киев не смогут принять в Европейский союза, на вступление в который Украина также претендует, ранее чем в 2029 году. По её словам, Украина не соответствует необходимым критериям для вступления в ЕС. Помимо этого, она отметила, что следующий созыв в Европарламенте начнётся после предстоящих выборов и завершится только к 2029 году.

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