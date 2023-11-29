Генассамблея ООН призвала Израиль освободить Голанские высоты

Генеральная Ассамблея ООН приняла повторную резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты соответствующего голосования. По данным газеты, в поддержку резолюции высказалась 91 страна, в то время как 8 проголосовали против, а 62 воздержались.