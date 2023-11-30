Генконсульство Германии прекратило работу в Калининграде

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Генконсульство Германии заявило о прекращении работы в Калининграде с 30 ноября.
Об этом сказано на сайте ведомства. Сообщается, что по консульским и паспортным вопросам нужно будет обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
Сообщалось, что мэрия финского города Турку хочет выкупить здание бывшего консульства России и снести его. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.
Отмечается, что власти города уже договорились с государственной компанией Senaatti-kiinteistot, которая является действующим владельцем здания, стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.
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«По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве», —сказано на сайте.
Отмечается, что власти города уже договорились с государственной компанией Senaatti-kiinteistot, которая является действующим владельцем здания, стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.
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Мария Фирсова