«Геноцид на глазах у всего мира»: Турция подала иск в МУС против Нетаньяху

Правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд, выдвинув обвинения в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает адвокат партии Метин Кюлюнк в соцсети X (Ранее Twitter).