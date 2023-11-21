Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины

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О новом пакете военной помощи от Германии Украине стоимостью более 1,3 млрд евро объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе своего визита в Киев. Об этом пишет Bild.
В новый пакет немецкой помощи для Украины войдут четыре установки ПВО IRIS-T. При этом уточняется, что первая из них прибудет в Киев не ранее конца 2024 года, а остальные только в 2025 году.
Кроме того, ФРГ предоставит Украине 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение. Однако дальнобойные ракеты Taurus в этот пакет не попали.
Также в 2024 году Германия планирует передать Украине еще 140 тысяч 155 мм снарядов.
21 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус с необъявленным визитом посетил Украину. Он планировал перевести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским, а также украинским коллегой Рустемом Умеровым.
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Кроме того, ФРГ предоставит Украине 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение. Однако дальнобойные ракеты Taurus в этот пакет не попали.
21 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус с необъявленным визитом посетил Украину. Он планировал перевести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским, а также украинским коллегой Рустемом Умеровым.
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Элина Позднякова