Германия включила Россию в список стран, являющихся налоговыми убежищами

Фото: iStock/bluejayphoto
Германия включила Россию в список стран, которые считаются налоговыми убежищами. Соответствующее распоряжение подписано министрами финансов и экономики страны Кристианом Линднером и Робертом Хабеком, и уже опубликовано в «Федеральном вестнике ФРГ».
Согласно тексту документа, Россия с 20 декабря 2023 года считается немецкими властями страной, «не готовой сотрудничать по вопросам налогообложения». Всего же подобных юрисдикций Берлин насчитал 16 — в частности, в список также попали такие государства, как Сейшельские острова, Антигуа и Барбуда и Белиз.
Как говорится в распоряжении, включение в перечень последовало на основании заключения Совета Евросоюза о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года. Ранее в Совете ЕС заявили, что диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.
Напомним, в августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, Москва приостановила действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами, включая США и ЕС. Данная мера будет действовать до устранения нарушений, допущенных странами, с которыми заключены договоренности.
Читайте также:
Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами
Путину предложили отменить договоры о налогах с недружественными странами
Российско-латвийское соглашение о налогах больше не действует
Как говорится в распоряжении, включение в перечень последовало на основании заключения Совета Евросоюза о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года. Ранее в Совете ЕС заявили, что диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.
Читайте также:
Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами
Путину предложили отменить договоры о налогах с недружественными странами
Российско-латвийское соглашение о налогах больше не действует
Артем Путинцев