Фото: Sputnik/РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и главой Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым. На ней руководитель автономии в составе Молдавии заявила, что регион намерен развивать отношения с Москвой и хочет иметь поддержку России.
Гуцул напомнила, что Гагаузия и Россия поддерживают тесные дружеские связи на протяжении десятилетий. В то же время она посетовала, что когда жители автономного территориального образования хотят поехать в Россию, у них возникают логистические трудности, передаёт РИА Новости.
Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что власти официального Кишинёва придерживаются навязанного Западом русофобского курса, несмотря на то, что в целом молдаване относятся к России дружески. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что если Россия и Гагаузия хотят дружить, поддерживать и развивать экономические и культурные связи, то этого никто им не может запретить, а значит так и будет.
Евгения Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор» стала главой автономного территориального образования Гагаузия в результате выборов в мае 2023 года. На следующий день после избрания она заявила о намерении развивать отношения с Россией. В ноябре молдавский президент Майя Санду сообщила, что не будет подписывать декрет о включении Гуцул в состав правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что власти официального Кишинёва придерживаются навязанного Западом русофобского курса, несмотря на то, что в целом молдаване относятся к России дружески. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что если Россия и Гагаузия хотят дружить, поддерживать и развивать экономические и культурные связи, то этого никто им не может запретить, а значит так и будет.
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Александр Бойцов