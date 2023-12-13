Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
В Польше проводится тренировка группы людей, которые готовятся к захвату объектов и террористическим актам в Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.
Руководит группировкой гражданин Белоруссии, который прежде проходил обучение в военной академии, а затем убыл за границу.
Предварительно, речь идет о семи группировках, уточнил глава КГБ республики Иван Тертель.
Он также добавил, что в настоящее время уже известны имена членов банды. Также имеются сведения о том, где проходят тренировки группы. Прежде сообщалось, что разведка Украины могла планировать диверсии во время военных учений ОДКБ. Речь идет о вскрытых белорусскими спецслужбами ячейках, которые готовились к совершению террористических актов.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что Минск определит алгоритм применения ТЯО
Лукашенко сообщил, что в Белоруссию всё чаще проникают диверсанты
ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии
Предварительно, речь идет о семи группировках, уточнил глава КГБ республики Иван Тертель.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что Минск определит алгоритм применения ТЯО
Лукашенко сообщил, что в Белоруссию всё чаще проникают диверсанты
ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии
Анастасия Крестьянова