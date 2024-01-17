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Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией

Кэмерон намерен призывать лидеров стран противодействовать обходу РФ санкций
17 января 2024, 18:53
Фото: iStock/nevenmn

Фото: iStock/nevenmn

Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил, что будет призывать лидеров западных государств противодействовать обходу РФ введенных санкций. Об этом Кэмерон сообщил на пресс-конференции в рамках ВЭФ в Давосе.

По словам Кэмерона, в Британии тщательно следят за тем, чтобы введенные страной санкции не обходили другие государства. Стоит отметить, что множество западных политиков не раз высказывались на тему того, что несмотря на введенные санкции РФ удается не только сохранять стабильное экономическое положение, но и улучшать его. Так немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. По словам российского лидера, текущая экономическая ситуация в стране является устойчивой.

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#великобритания
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Китай преподнёс неприятный сюрприз Украине
Politico: Китай отклонил просьбу Киева о встрече Ли Цяна и Зеленского
17 января 2024, 19:41

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна.
Об этом пишет Politico, со ссылкой на американского чиновника. По его словам, это было «неприятным сюрпризом» для Украины.

В публикации сказано, что украинские политики хотели встретиться с коллегами из Китая. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак "делал намеки на то, что президент может встретиться с китайским премьером, но в этой просьбе было отказано.

При этом представитель Украины заявил Politico, что Киев не просил о встречи с премьером КНР.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.

Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.

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#китай
#украина
#новости
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Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке
17 января 2024, 19:26

Фото: istockphoto.com/Racide

Политолог Елена Супонина заявила, что на Ближнем Востоке всё больше возрастает опасность войны с участием Ирана.
«Опасность большой войны в регионе с участием Ирана возрастает. Действия американцев и британцев становятся всё более провокационными. Они дразнят Тегеран с каждым разом всё агрессивнее, и удержаться на грани войны, не вступив в прямое противостояние, будет очень сложно», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Супонина.

Ранее сообщалось, что США намерены вновь вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Это решение вашингтонская администрация приняла на фоне многочисленных атак хуситов на суда в Красном море.

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#сша
#великобритания
#опасность
#иран
#политика
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Зеленский переживает, что Россия может захватить Украину
Зеленский: Без западной поддержки Россия может захватить Украину
17 января 2024, 18:39

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, призвав союзников не экспериментировать с оказанием военной помощи.
«Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Потому что без помощи США, ЕС Украина будет бороться, но станет слабее, и это будет возможность для России захватить нас», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что, когда Россия захватит Украину, она вступит в войну с НАТО. По мнению украинского президента, глава российского государства только этого и желает.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что в 2024 году Берлин окажет военную помощь Украине в размере более чем €7 млрд. Германия с момента начала СВО занимает второе место после США по объёмам выделенной Киеву помощи.

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#зеленский
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Путин провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России
17 января 2024, 17:37

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин провёл своё первое заседание в качестве кандидата в президенты Российской Федерации.
17 января действующий российский президент впервые прибыл в свой избирательный штаб, который располагается в Гостином дворе.

Владимир Путин побеседовал с сопредседателями штаба: Владимиром Машковым, Марьяной Лысенко и Артёмом Жогой.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Путин поблагодарил сопредседателей за проделанную работу, они же, в ответ, выразили уверенность в победе Путина на мартовских президентских выборах, а также в победе России в специальной военной операции на Украине.

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#владимир путин
#президент
#выборы
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Экономист Миронов заявил о потребности Китая в России
17 января 2024, 17:13

Фото: istockphoto.com/klenger

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов высказал мнение о том, что Китай заинтересован в России для того, чтобы решить проблемы с Тайванем.
«Крупные китайские компании нам напрямую не поставляют продукцию, опасаясь санкций. Нам их поставляли мелкие поставщики. Даже если их закроют, они опять откроются под другим юридическим лицом. Я думаю, что в этом случае это просто игра, потому что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией для решений проблемы с Тайванем, чтобы Москва была прочным тылом и союзником», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.

При этом, он отметил, что антироссийские санкции не оказали предполагаемого их создателями влияния на российскую экономику благодаря переориентации России на альтернативные рынки.

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#санкции
#китай
#россия
#политика
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Политолог Оленченко: ЕК пытается противодействовать связям РФ и Грузии
17 января 2024, 15:14

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал инициативу Еврокомиссии по «борьбе» с дезинформацией в Грузии и «иностранным вмешательством и манипулированием» попыткой противодействовать развитию естественных территориально-исторических связей государства с Россией.
«Они стремятся влиять на политическое руководство в стране, противодействовать дальнейшему развитию исторических связей Грузии и России, пытаются создать антироссийские настроения. Мне так видится цель этого проекта, если отшелушить всякие красивые слова о «борьбе с дезинформацией» и «развитии гражданского общества», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

Специалист подчеркнул, что в ЕК под понятием «дезинформация» понимают всё то, что не совпадает с общеевропейской риторикой.

Ранее Европейская комиссия намерена запустить новую программу, в рамках которой в том числе будет способствовать «борьбе» с дезинформацией в стране, а также с «иностранным вмешательством и манипулированием».

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#ес
#ек
#грузия
#россия
#политика
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Пакистан отозвал посла из Ирана сразу после ракетного удара
17 января 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

МИД Пакистана решил отозвать своего посла из Ирана на фоне ракетного удара, который был нанесён по пакистанской провинции Белуджистан.
Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства 17 января.

«Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран», — сказано в сообщении.

Дипломаты считают удар баллистическими ракетами Ирана «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана», а также нарушением международного права, целей и принципов Устава ООН. МИД также настоял на том, чтобы иранский посол в Пакистане находился в Иране, куда отправился с визитом ранее.

«Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», —сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли, три человека пострадали в результате удара, который нанес Иран по территории Пакистана. Об этом сообщили в МИД этой страны, подчеркнув, что случившееся может иметь самые серьёзные последствия.

Также иранские государственные СМИ сообщили, что нанесли удар ракетами и беспилотниками по двум штабам суннитской группировки боевиков «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенным в пакистанской провинции Белуджистан. Эта группировка взяла на себя ответственность за штурм полицейского участка в городе Раск в середине декабря. Тогда погибло 11 иранских полицейских.

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#иран
#политика
#новости
#ракетный удар
#ракета
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ЕК намерена помочь «борьбе» с дезинформацией в Грузии
17 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/Alexandra Bykova

Европейская комиссия намерена запустить новую программу, в рамках которой в том числе будет способствовать «борьбе» с дезинформацией в стране, а также с «иностранным вмешательством и манипулированием».
Отмечается, что на эти цели планируется выделить более €5,8 млн.

«Повышение осведомлённости широкой общественности об угрозах национальной безопасности и гибридных угрозах (в сфере кибербезопасности, а также связанных с дезинформацией, зарубежным вмешательством и манипулированием) путём работы с соответствующими негосударственными и государственными субъектами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.

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#евросоюз
#ек
#грузия
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Генсек ООН заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние
Гутерреш: у некоторых стран больше влияния, чем у постоянных членов Совбеза ООН
17 января 2024, 14:45

Фото: iStock/Askolds

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН, к которым относятся Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Об этом Гутерреш сообщил на Всемирном экономическом форуме.
По мнению генсека ООН, пять постоянных членов Совбеза ООН могут долгое время находиться в состоянии дискуссии, чтобы принять текст, в котором достигается согласия по какому-либо вопросу. Гутерреш подчеркнул, что в конечном итоге, воздействие этих государств на реальность является гораздо меньшим, чем влияние стран среднего порядка.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что главная функция ООН – укрепление мира во всём мире, однако сегодня она не может остановить тяжелые противостояния между государствами.

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