Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией

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Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил, что будет призывать лидеров западных государств противодействовать обходу РФ введенных санкций. Об этом Кэмерон сообщил на пресс-конференции в рамках ВЭФ в Давосе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. По словам российского лидера, текущая экономическая ситуация в стране является устойчивой.
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