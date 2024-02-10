Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией

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Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания специальной военной операции. Об этом сообщает Iltalehti.
По словам Грама, Норвегия и ее союзники должны находиться в состоянии боевой готовности и обладать возможностью своевременного ответа на возникающие угрозы. Министр обороны Норвегии уверен в том, что РФ якобы желает отомстить за вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Грам отметил, что страна также должна быть готова к возможному размещению российских сил из-за политических событий в НАТО.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.
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Грам отметил, что страна также должна быть готова к возможному размещению российских сил из-за политических событий в НАТО.
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Екатерина Коршунова