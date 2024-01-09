Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ

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Глава минобороны Рустем Умеров написал в социальных сетях, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил совершенных за короткий срок нарушений более чем на десять миллиардов гривен.
Отмечается, что точный срок, за который были зафиксированы нарушения, составил четыре месяца. При этом неоднократно становилось известно о задержании или обвинении украинских правительственных лиц в растрате крупных денежных сумм.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.
Однако Зеленский также выступал за приравнивание коррупции к государственной измене на время военного положения и заявлял о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Стоит заметить, что данные действия должного эффекта на решение проблемы не оказали.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.
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Екатерина Коршунова