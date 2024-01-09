Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ

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Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. Об этом Бришкенс сообщил Латвийскому радио.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было.
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Екатерина Коршунова