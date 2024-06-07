Глава Минтруда Котяков выступил против введения в РФ шестидневной рабочей недели

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В условиях нынешнего рекордно низкого уровня безработицы вероятность введения шестидневной рабочей недели практически не существует. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомства отметил, что действующее российское трудовое законодательство достаточно гибкое, что позволяет и работодателю, и работнику сформировать удобный рабочий график. Поэтому вероятности введения шестидневной рабочей недели нет. В этом просто нет необходимости, считает Котяков.
Министр также напомнил, что трудовым законодательством в случае переработок предусмотрена дополнительная оплата. Также оговорена законом возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии работодателя и работника.
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Александр Бойцов