Госдеп США: Вашингтон и Токио кооперируются по теме антироссийских санкций

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Соединенные Штаты Америки находятся в кооперации с Японией по вопросу антироссийских санкций, об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт во время брифинга.
«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с японскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», - прокомментировал ситуацию Пайатт.
Напомним, в Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Центрального частью нынешнего саммита должна стать встреча американского президента Джозефа Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
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Евгения Парфентьева