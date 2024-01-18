Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы

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Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 января, приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату.
Согласно новым нормам, устанавливается, что работодатель обязуется выплатить денежную компенсацию трудящемуся, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему выплачены своевременно, но при этом суд признал право на их получение. Размер выплачиваемой компенсации будет рассчитываться из фактически не выплаченных средств.
Сообщается, что законопроект был внесен на рассмотрение палаты правительством в октябре, поправками также дополняется Трудовой кодекс.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении.
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Екатерина Коршунова