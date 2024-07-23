Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

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Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который наделяет органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Об этом информирует ТАСС.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, с данной инициативой выступила группа депутатов всех думских фракций. Уточняется, что данный закон наделит органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства.
Нововведение позволит обеспечить уменьшение временных и денежных затрат, которые связаны с доставлением иностранных граждан в судебные инстанции, а также оперативно удалять с территории страны лиц, нарушивших законодательство РФ.
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Екатерина Коршунова