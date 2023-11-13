Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о повышении МРОТ

Фото: iStock/Oleg Elkov
Госдума в четверг рассмотрит во II чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Отмечается, что будет рассмотрен проект, устанавливающий повышенный МРОТ в размере 19 242 рублей с 1 января 2024 года. По сравнению с нынешними показателями размер оплаты труда увеличится на 18,5%.
Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания Госдумы в I чтении был принят проект об увеличении МРОТ.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, позволяющий местным властям ограничивать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках».
Читайте также:
Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году
Государственная дума одобрила повышение пенсий с 1 января 2024 года
Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания Госдумы в I чтении был принят проект об увеличении МРОТ.
Читайте также:
Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году
Государственная дума одобрила повышение пенсий с 1 января 2024 года
Анастасия Чинкова