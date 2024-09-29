Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике

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Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что соответствующими законопроектами предлагается признать совершение преступления лицом, которое незаконно находится на территории России, обстоятельством, отягчающим наказание. Уточняется, что наказание будет установлено в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, денежного штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а также лишения права занимать определенные посты.
Володин подчеркнул, что также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот фиктивной документации. За данное преступление будут вменять денежный штраф, а также лишать свободы сроком от 2 до 6 лет.
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