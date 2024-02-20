Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»

Фото: iStock/andriano_cz
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить санкции против России, а также осудил призыв Украины к открытию «второго фронта».
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Грузию к открытию «второго фронта» против России.
Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину в политическом плане и оказывает необходимую гуманитарную помощь. Однако к антироссийским санкциям страна присоединяться не собирается.
Кобахидзе пояснил, что по вопросу санкций против России в Грузии есть четкая позиция, вводиться они не будут из-за «весьма сильных аргументов».
Читайте также:
Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС
Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили
«Ъ»: Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию, опередив Италию
«Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в их числе секретаря Совета безопасности, советника президента», - посетовал Кобахидзе.
Кобахидзе пояснил, что по вопросу санкций против России в Грузии есть четкая позиция, вводиться они не будут из-за «весьма сильных аргументов».
Читайте также:
Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС
Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили
«Ъ»: Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию, опередив Италию
Элина Позднякова