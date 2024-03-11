Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева

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Грузинское правительство озабочено недружественными действиями властей Украины, направленными против народа Грузии, несмотря на то, что Тбилиси осуждал российскую спецоперацию после начала конфликта. Об этом говорится в заявлении кабмина республики.
«На этом фоне вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами», — гласит документ.
Так, грузинский кабмин недоволен тем, что Киев 1 марта 2022 отозвал чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии по причине невведения антироссийских санкций и отказа отправлять добровольцев на Украину для участия в боевых действиях.
Ранее Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить санкции против России, а также осудил призыв Украины к открытию «второго фронта».
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Грузию к открытию «второго фронта» против России.
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Элина Позднякова