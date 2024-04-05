Guardian: спецслужбы Индии тайно устраняли предполагаемых террористов за рубежом

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Индийские спецслужбы с 2020 года проводили сеть операций по ликвидации предполагаемых террористов на территории Пакистана и западных стран. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники разведки нескольких государств.
По информации источника, сикхские представители движения «Халистан» стали объектами данных операций со стороны Индии как в Пакистане, так и на Западе. МИД Индии опроверг все обвинения. Согласно сообщению ведомства, вся распространившаяся информация об этих операциях является абсолютной «ложной и злонамеренной антииндийской пропагандой». Говоря о вопросе заговора с целью убийства лидера сикхов на территории США, индийское дипведомство уточнило, что в покушении замешаны боевики, которые не связаны с государством.
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