Haaretz: Нетаньяху предупредил, что «Хезболла» может уничтожить Ливан

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение «Хезболла» от вступления в войну с Израилем. Он пригрозил, что это приведет к уничтожению Ливана, сообщает издание Haaretz.
По словам Нетаньяху, израильская сторона противостоит действиям «Хезболлы» на севере страны. Политик подчеркнул, что Израиль продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожает террористические отряды и боеприпасы, оттесняет бойцов дальше от границы.
Ранее Нетаньяху предупредил, что активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и палестинских радикалов из ХАМАС приведут к разрушительным последствиям.
Напомним, что ЦАХАЛ и представители ливанского движения «Хезболла» периодически наносят удары по позициям друг друга. Обострение отношений между странами произошло на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа. В настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи.
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Артем Путинцев