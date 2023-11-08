«Хотят смерти Европы»: Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран тем, что продвигает вступление Украины в ЕС.
«Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз! Крайне коррумпированной страны», — написал Филиппо.
Политик считает, что пока не стало слишком поздно Франции следует выйти из ЕС.
«После этого решения фон дер Ляйен трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!», — подчеркнул лидер «Патриотов».
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