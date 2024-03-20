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Испания отправит на Украину 20 танков Leopard 2А4. Об этом сообщается на испанском портале Infodefensa.
«Как и остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира, Севилья», — говорится в статье.
Однако некоторые испанские чиновники выражают опасения, что вооружение может попасть на чёрный рынок. При этом госсекретарь по торговле Сиани Мендес ответила, что испанские поставки станут для Украины важнейшим вооружением «в борьбе с Россией». Она выразила уверенность, что Украина использует их для сохранения своей безопасности.
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Элина Позднякова