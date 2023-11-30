Из Google Play исчезли мобильные приложения Почта Банка и «Русского стандарта»

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Мобильные приложения «Почта банка» и банка «Русский стандарт» оказались недоступны для скачивания в Google Play, cообщили «Известия».
В App Store также стало недоступно для скачивания приложение «Почта банка», в то время «Русский стандарт» установить на iPhone ещё можно. В Google Play также есть приложение «Русского стандарта страхование».
Telegram-канал «Финансовый караульный» также сообщал, что из AppStore и Google Play удалены приложения сразу нескольких банков – «Почта Банка», «Русского Стандарта», «Абсолюта», «Хоум банка» и «Всероссийского банка развития регионов».
Ранее «Русский стандарт» и Почта Банк, попавшие под санкции США ещё 2 ноября, рекомендовали своим клиентам снять все средства с карт. Все карты банков, в их числе и иностранные платежные системы, функционируют в России, однако антироссийские санкции повлияют на возможность пользоваться картами кредитных учреждений за границей, в том числе системы UnionPay.
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Telegram-канал «Финансовый караульный» также сообщал, что из AppStore и Google Play удалены приложения сразу нескольких банков – «Почта Банка», «Русского Стандарта», «Абсолюта», «Хоум банка» и «Всероссийского банка развития регионов».
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Артем Путинцев