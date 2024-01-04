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Из Латвии могут депортировать более 1000 россиян

04 января 2024, 09:34
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет.
Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.


В декабре 2023 года сообщали, что депортировать могут 1213 российских граждан. Чуть позже выяснилось, что 46 человек уже уехали из страны.

По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации россиян из Латвии окажется очень сложным и обременительным.

На первом этапе у россиян потребуют объяснить, почему они не уезжают. В феврале объяснения будут рассмотрены и оценены. Если граждане России не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, их вышлют из страны принудительно.

Кабмин Латвии в августе прошлого года решил продлевать временные ВНЖ в Латвии россиянам только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать при условии пройденного экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена были освобождены лица моложе 15 и пенсионеры старше 75 лет.

Также сейм Латвии принял законопроект, касающийся перехода образования на латышский язык в течение 3 лет. Русский язык будет изучаться только в качестве «языка меньшинства».

В данный момент в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из них примерно 40% — русскоязычные.

В октябре более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма. В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.

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#латвия
#политика
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Путин изменил порядок исполнения обязательств перед кредиторами-иностранцами
Путин наложил запрет на арест счета за долги перед еврокредиторами
04 января 2024, 09:56

Фото: сайт Кремля

С 3 января средства не будет возможности взыскать по исполнительным документам, если речь идет о выплате долга иностранным кредиторам.
Данный указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры»,— сказано в дополнении к закону.
Изменения вступают в силу с момента опубликования указа. «Интерфакс» сообщает о запрете на аресты средств и активов на счетах типа «С» и «И».

Ранее арест по ним был произведён один раз в рамках дела Euroclear Bank. При этом суд следующей инстанции признал арест избыточной мерой. Всего в производстве по Euroclear Bank числится 90 дел.

Указ об изменении работы с иностранными кредиторами подписан в марте 2022 года, после начала СВО. Центробанк и Министерство финансов РФ наделили полномочиями определять порядок исполнения обязательств по выплате прибыли кредиторам-иностранцам.

Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.

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#экономика
#владимир путин
#новости
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Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допускает войну НАТО и РФ
04 января 2024, 09:18

Фото: iStock/TebNad

НАТО может ввести войска на украинскую территорию в случае, если перед ВСУ возникнут ещё более серьёзные проблемы на фронте.
Об этом рассказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Он считает, если на Украине что-то будет идти не так, то Североатлантический альянс может ввязаться в войну с РФ в ближайшие несколько лет, пишет РИА Новости.

«Запад сделал все, кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если РФ начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», — считает Хэмиш де Бреттон-Гордон
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится не раскручивать маховик конфликта, а завершить его. А западные страны регулярно повторяют о необходимости продолжать боевые действия, поставляя вооружение и занимаясь подготовкой бойцов ВСУ на своих территориях.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.

Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

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#всу
#украина
#политика
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США планируют разместить дроны на аэродромах в африканских странах
WSJ: США могут использовать аэродромы в Африке для размещения дронов
04 января 2024, 09:03

Фото: istockphoto/loveshiba

США захотели использовать аэродромы некоторых африканских стран на берегу Атлантического океана, чтобы размещать там разведывательные дроны.
Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских и африканских чиновников. В данный момент США начала предварительные переговоры, чтобы получить разрешение американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине.

Таким образом Вашингтон пытается остановить распространение в регионе исламистских боевиков.

Дроны могут позволить американским силам наблюдать за передвижением боевиков и консультировать местные силы во время боевых операций по стратегическим вопросам.

Чиновник из госдепартамента рассказал, что США, возможно, перенаправят часть предназначавшейся Нигеру помощи некоторым районам Западной Африки.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.

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#сша
#африка
#военные
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NYT: Иран ответит на теракт ударами по американским базам
04 января 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи после событий в Кермане призывает командующих избегать прямого конфликта с США.
Хаменен отдал приказ ограничить ответные действия операциями, направленными против Израиля, и атаками «прокси-группировок» на американские базы США, сообщаетNew York Times.

До этого Хаменеи обещал жёстко ответить и наказать и непосредственных исполнителей и организаторов теракта в городе Керман.

Газета, ссылаясь на источники сообщает, что иранский верховный руководитель обращался с призывом к командующим проявить «стратегическое терпение» и избежать влечения Тегерана в прямой конфликт с Вашингтоном.

«Он приказал ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке», —писали журналисты NYT.
В статье указывается, что Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями израильской кампании.

Взрывы случились в среду, 3 января, во время траурного шествия в годовщину гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них произошёл в 700 м от могилы Сулеймани, а второй — в одном км от нее.

Замгубернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.

Ранее сообщалось, что исполнители и кураторы теракта в иранском Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщил президент страны Эбрахим Раиси.

Глава государства подчеркнул, что организаторов и исполнителей террористического акта выявят в ближайшее время. Они понесут наказание за свой жестокий поступок.

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#иран
#политика
#новости
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Кулеба: У Украины нет плана того, что делать, когда помощь Запада закончится
04 января 2024, 03:43

Фото: iStock/Liukov

Киевские власти не имеют никакого запасного «плана Б» в случае сокращения военной помощи и поставок оружия со стороны западных союзников. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас нет плана "Б", мы уверены в плане "А"», — ответил Кулеба на вопрос о резервном плане на случай сокращения западной поддержки. Министр добавил, что Украина всегда будет бороться с помощью тех ресурсов, которые у неё имеются.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что администрация президента Джо Байдена не сможет изыскать средства в альтернативных источниках, если Конгресс США не согласует запрос о новой помощи Киеву. По его словам, переданный в конце прошлого года пакет без решения законодателей в таком случае станет последним.

В свою очередь, глава британского минобороны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине сотни ракет ПВО, продолжая укреплять киевский потенциал противовоздушной обороны. Шаппс подчеркнул, что цель поставки ракет ПВО заключается в том, чтобы «с поразительной точностью сбивать беспилотные летательные аппараты ВС РФ и ракеты».

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#мид
#помощь
#сша
#украина
#оружие
#великобритания
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В Объединённых Арабских Эмиратах раскрыли секрет успешного обмена пленными
МИД ОАЭ объяснил успех обмена пленными крепкими отношениями с Москвой и Киевом
04 января 2024, 03:19

Фото: iStock/Mahmoud_Ghazal

Успешное посредничество Объединённых Арабских Эмиратов в процессе обмена пленными между Россией и Украиной обусловлено крепкими отношениями Абу-Даби с Москвой и Киевом. Об этом сообщили в МИД этой арабской страны.
ОАЭ выразили признательность России и Украине за поддержку посреднических усилий в процессе обмена пленными.



Ранее Минобороны России сообщило, что из плена при посредничестве ОАЭ удалось вернуть на Родину сразу 248 российских военнослужащих. Всем им в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, 75 своих солдат Россия вернула без обмена — об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

До этого посредником в обменах пленными между РФ и Украиной неоднократно выступала Турция. Однако летом прошлого года Анкара вернула Киеву командиров «Азова»* (запрещённая в РФ террористическая организация), несмотря на изначальные договорённости о том, что «азовцы» останутся в Турции до конца боевых действий на Украине. Теперь посредническую функцию выполнили Объединённые Арабские Эмираты.

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#плен
#россия
#украина
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Владимир Путин изменил порядок взаимодействия с иностранными кредиторами
04 января 2024, 02:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин внес своим указом изменения во временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами и выплатах по еврооблигациям России. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ о временном порядке взаимодействия с иностранными кредиторами дополнен пунктом о защите средств и ценных бумаг на счетах типа «С» от ареста и взыскания.

Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.

Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ касается ценных бумаг, которые учитываются зарубежными депозитариями — организациями, которые специализируются на хранении ценных бумаг и учете прав на них. Согласно указу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Личное присутствие представителя депозитария не является обязательным. В документе также оговариваются подробности механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям ценных бумаг.

Стоит отметить, что еще в 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что у страны не осталось других возможностей выплаты средств по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.

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#кредит
#указ
#иностранцы
#владимир путин
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Скончался автор и худрук многих команд КВН Станислав Агафонов
Эдгард Запашный: Не стало известного автора КВН Станислава Агафонова
04 января 2024, 02:04

Фото: личный Telegram-канал Эдгарда Запашного

Умер автор и художественный руководитель сразу нескольких команд «Клуба весёлых и находчивых» Станислав Агафонов, ему было 40 лет. Об этом в своём Telegram-канале написал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.
По словам Запашного, Агафонов был в том числе и худруком команды КВН Большого Московского цирка. Артист рассказал, что не раз вспоминал покойного тёплыми словами, поскольку «с ним было приятно работать».

Станислав Агафонов родился в городе Братск 1 марта 1983 года. В составе команды «Байкал» мужчина участвовал в Высшей лиге КВН, а в 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН с командой «Раисы», где он также являлся художественным руководителем.

У умершего юмориста остались жена и двое сыновей.

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#квн
#смерть
#юмор
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Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в Колорадо
ТАСС: Вслед за штатом Мэн Трамп обжаловал свой недопуск к праймериз в Колорадо
04 января 2024, 01:45

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде США отказ допустить его до первичных выборов президента в штате Колорадо. Об этом 3 января сообщает ТАСС.
Ранее Трампа не допустили к участию в предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо. Однако госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что бывший президент США будет включен в список кандидатов на праймериз республиканцев в Колорадо в 2024 году, если его дисквалификация не будет подтверждена федеральным Верховным судом

В среду Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое не позволило ему участвовать в предварительных выборах республиканцев в этом регионе. В своей жалобе, поданной в высший суд штата, адвокаты экс-президента утверждают, что подозревают Шенну Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя Трампа из списка кандидатов на предстоящих праймериз.

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#дональд трамп
#суд
#выборы
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