Из Латвии могут депортировать более 1000 россиян

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Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет.
Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.
В декабре 2023 года сообщали, что депортировать могут 1213 российских граждан. Чуть позже выяснилось, что 46 человек уже уехали из страны.
По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации россиян из Латвии окажется очень сложным и обременительным.
На первом этапе у россиян потребуют объяснить, почему они не уезжают. В феврале объяснения будут рассмотрены и оценены. Если граждане России не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, их вышлют из страны принудительно.
Кабмин Латвии в августе прошлого года решил продлевать временные ВНЖ в Латвии россиянам только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать при условии пройденного экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена были освобождены лица моложе 15 и пенсионеры старше 75 лет.
Также сейм Латвии принял законопроект, касающийся перехода образования на латышский язык в течение 3 лет. Русский язык будет изучаться только в качестве «языка меньшинства».
В данный момент в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из них примерно 40% — русскоязычные.
В октябре более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма. В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.
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Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.
По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации россиян из Латвии окажется очень сложным и обременительным.
На первом этапе у россиян потребуют объяснить, почему они не уезжают. В феврале объяснения будут рассмотрены и оценены. Если граждане России не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, их вышлют из страны принудительно.
Кабмин Латвии в августе прошлого года решил продлевать временные ВНЖ в Латвии россиянам только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать при условии пройденного экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена были освобождены лица моложе 15 и пенсионеры старше 75 лет.
Также сейм Латвии принял законопроект, касающийся перехода образования на латышский язык в течение 3 лет. Русский язык будет изучаться только в качестве «языка меньшинства».
В данный момент в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из них примерно 40% — русскоязычные.
В октябре более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма. В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.
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Мария Фирсова