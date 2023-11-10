Израиль и ХАМАС договорились об обмене ста заложников

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Израиль и ХАМАС договорились обменять по сто заложников с каждой стороны, об этом сообщил местный телеканал al Arabiya со ссылкой на источник.
Отмечается, что сто заложниц ХАМАС собираются обменять на сто палестинских детей и женщин, которых задержал Израиль.
Ранее член политбюро движения Муса Абу Марзук заявил, что среди пленников ХАМАС обнаружили двух женщин с российским гражданством. Марзук подчеркнул, что боевики искали и нашли среди заложников двух женщин с гражданством РФ. При том, что во время официального визита делегации ХАМАС в Москву сообщалось о восьми пленных россиянах. Он также отметил, что движение обещает освободить обеих, но в настоящий момент сделать это невозможно из-за продолжающихся боевых действий.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее член политбюро движения Муса Абу Марзук заявил, что среди пленников ХАМАС обнаружили двух женщин с российским гражданством. Марзук подчеркнул, что боевики искали и нашли среди заложников двух женщин с гражданством РФ. При том, что во время официального визита делегации ХАМАС в Москву сообщалось о восьми пленных россиянах. Он также отметил, что движение обещает освободить обеих, но в настоящий момент сделать это невозможно из-за продолжающихся боевых действий.
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Евгения Парфентьева