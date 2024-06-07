Кабмин поддержал законопроект о регулировании работы маркетплейсов

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Правительство России поддержало законопроект, который будет регулировать порядок работы маркетплейсов. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
В разговоре с ТАСС на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что в этой сфере должен быть определённый порядок, чтобы законодательство РФ в части торговли было «одним из лучших в мире». По словам Кутепова, являющегося одним из авторов законопроекта, он разработан с целью установления основ государственного регулирования деятельности агрегаторов информации на товары маркетплейсов.
Сенатор уточнил, что окончательное решение должно быть принято на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник, 10 июня. Ещё до конца месяца законопроект может пройти первое чтение в Государственной думе.
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