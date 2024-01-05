Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данные о пленных Кадыров передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который ранее приехал в Грозный. По информации источника, об этом предложении глава Чечни сообщил во время построения силовых подразделений республики в Грозном.
Кадыров подчеркнул, что «если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.
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Екатерина Коршунова