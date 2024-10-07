Кадыров призвал РФ отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал свою критику в адрес действующей миграционной политики в РФ.
Политик назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных».
Кадыров отметил, что среди мигрантов присутствуют нарушители, однако среди них гораздо больше законопослушных граждан.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Кадыров отметил, что среди мигрантов присутствуют нарушители, однако среди них гораздо больше законопослушных граждан.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова