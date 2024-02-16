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Американский журналист Такер Карлсон высказался против предложения сенатора Линдси Грэма о предоставлении кредита Украине. По его словам, Соединенные Штаты только потеряют деньги, потому что Киев не вернет свои долги.
"Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить [президенту Украины Владимиру]Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество", – заявил Карлсон на своей странице в социальной сети X* (бывший Twitter).
Карлсон отметил, что подобные меры – возможность нечестным образом поспособствовать отправке Киеву еще больше оружия, отсрочке мирного урегулирования конфликта и гибели еще большего числа украинцев.
Александр Климов