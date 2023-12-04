Карта центров поддержки участников СВО и их семей

Фото: Фотобанк Московской области
С прошлого года в каждом муниципальном округе Подмосковья работают центры поддержки участников СВО и членов их семей.
Центры оказывают помощь в различных вопросах:
•восстановление и оформление документов для выплат, на которые семья имеет право;
•устройство ребёнка в детский сад без очереди и освобождение от платы за садик, обеспечение детей (в том числе студентов) бесплатным горячим питанием, оформление и получение путёвок для детей в оздоровительные лагеря и санатории, запись детей и бесплатное посещение ими секций и кружков, зачисление на бесплатную продлёнку школьников (с 1 по 6 классы);
•вызов няни (с детьми сидят участницы проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие», социальная помощь на дому для детей-инвалидов, пожилых родственников, членов семьи с инвалидностью, помощь юриста, нотариуса или адвоката;
•психологическая помощь детям и другим членам семьи, запись к врачам, в том числе узкопрофильным специалистам, получение дополнительного профессионального образования и содействие в поиске работы для жён военнослужащих в зоне СВО;
•решение хозяйственно-бытовых вопросов: ремонт бытовой техники, «мужская» работа по дому (мелкий ремонт, перестановка мебели и т.д.), устранение неполадок в работе систем отопления и канализации, уборка придомовых территорий от снега, травы и листьев (по сезону), доставка дров и многое другое.
Специалисты центра поддержки самостоятельно связываются с нужными ведомствами, при необходимости сопровождают обратившихся, если необходимо личное присутствие заявителя.
Напомним, первоначально центры создавались для помощи семьям мобилизованных. Однако сейчас внимание уделяется близким всех военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО.
«Наша главная задача - забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жен, детей. Мы это прекрасно понимаем, сделаем все зависящее от нас», – напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, обращаясь к участникам СВО.
Обращайтесь в центры поддержи участников СВО, позвонив на горячую линию 122. Она работает с 9:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 15:00 в выходные. Также можно написать в телеграм «Мы рядом».
Читайте также:
Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете
В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более 5 тыс человек
Новости СВО: где обратились в бегство ВСУ, какие позиции заняли ВС РФ
Екатерина Клепко