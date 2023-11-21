Киев испытывает большие проблемы на поле боя из-за сокращения поставок боеприпасов из США

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ВСУ могут потерять свои позиции на поле боя из-за уменьшения боеприпасов, поставляемых из США. Об этом говорит американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Согласно сообщению, один из украинских чиновников обеспокоен уменьшением поставок американских боеприпасов на Украину.
При этом он обратил внимание, что ВСУ могут потерять занимаемые позиции на поле боя «очень дорогой ценой». Вероятно, он говорит о человеческих потерях в рядах украинской армии.
Ранее телеканал сообщал, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника, в США уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это все-так произошло.
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«У нас большие проблемы, основные боеприпасы не поступают», - заявил чиновник.
Ранее телеканал сообщал, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника, в США уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это все-так произошло.
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Элина Позднякова