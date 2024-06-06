Киев намерен взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС

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Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Киев планирует обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сироты, Украина будет требовать от «агрессора» компенсации убытков. Примечательно, что станцию уничтожили боевики ВСУ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что количество жертв от разрушения Каховской ГЭС и последующего наводнения превысило 60 человек.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что количество жертв от разрушения Каховской ГЭС и последующего наводнения превысило 60 человек.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Екатерина Коршунова