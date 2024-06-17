Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад

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Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала различие между G7 и остальным миром. Публикацию она разместила в своем аккаунте в соцсети X.
«G7 это весь мир?» — задалась вопросом дипломат.
Ранее сообщалось, что страны G7 помогут Киеву с оснащением военно-промышленного комплекса, поскольку безопасность Украины сохраняет безопасность Евроатлантического региона. А Украина, в свою очередь, обязуется провести необходимые реформы. Обязательства G7 вступят в силу только после того, как завершится военный конфликт на Украине, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Большая семерка» (Group of Seven, G7) — международный клуб, включающий семь стран-участниц, обладающих крупнейшими экономиками в мире по объему ВВП и индексу развития человеческого потенциала. На сегодняшний день в его состав входят Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада.
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