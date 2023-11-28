Китайский политик Биньхуа: Независимость Тайваня означает войну

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Китай не допустит сепаратистских действий Тайваня, направленных на независимость острова, об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, его цитирует CGTN.
«Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», - прокомментировал ситуацию Биньхуа.
По его словам, правительство КНР настроено на мирные шаги, которые приведут к урегулированию отношений между китайским государством и островом. Однако, Китай примет меры в случае явной сепаратистской деятельности со стороны Тайваня, направленной на полный разрыв отношений между ними.
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Евгения Парфентьева