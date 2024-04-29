КНДР заминировала дорогу, ведущую в Южную Корею

Фото: iStock/ffikretow
Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны, которая разделяет две Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.
Отмечается, что заминирование стало последним действием в серии мер по перекрытию межкорейских дорог. В конце 2023 года южнокорейские военные установили, что Северная Корея минирует грунтовую дорогу внутри ДМЗ в районе Чхольвон.
По данным источника, эти действия были предприняты после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал отказаться от политики объединения с Южной Кореей и считать отношения двух стран как враждебные.
Ранее сообщалось, что КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2». В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3».
Читайте также:
КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету
Южная Корея оперативно ответила на запуск ракет КНДР
По данным источника, эти действия были предприняты после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал отказаться от политики объединения с Южной Кореей и считать отношения двух стран как враждебные.
Ранее сообщалось, что КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2». В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3».
Читайте также:
КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету
Южная Корея оперативно ответила на запуск ракет КНДР
Екатерина Коршунова