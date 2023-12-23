Количество нарушений при передаче Крыма Украине оказалось рекордным

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Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.
«С другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — отметил Константинов.
По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.
Известно, что рабочая группа при парламенте Республики Крым подготовила запрос в Конституционный суд РФ о том, соответствует ли Конституции закон о передаче полуострова Украине. В ходе работы над запросом были выявлены грубые нарушения сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.
Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, в частности, заявил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма.
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По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.
Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, в частности, заявил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма.
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Артем Путинцев