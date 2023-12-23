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Количество нарушений при передаче Крыма Украине оказалось рекордным

Константинов: При передаче Крыма было допущено рекордное количество нарушений
23 декабря 2023, 05:44
Фото: iStock/Inna_Borodiy

Фото: iStock/Inna_Borodiy

Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.
«С другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — отметил Константинов.

По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.


Известно, что рабочая группа при парламенте Республики Крым подготовила запрос в Конституционный суд РФ о том, соответствует ли Конституции закон о передаче полуострова Украине. В ходе работы над запросом были выявлены грубые нарушения сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, в частности, заявил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма.

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#крым
#украина
#ссср
#нарушения
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В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину
Политолог Миршаймер: внутренние проблемы Киева делают бессмысленной помощь США
23 декабря 2023, 06:25

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Внутренние проблемы Украины делают финансовую помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам эксперта, проблемы связаны с неспособностью ВСУ пополнять собственные войска и мобилизовать население. Кроме того, Миршаймер назвал армию Украины «обречённой» из-за огромных проблем вследствие недостатка личного состава и техники.

Аналитик предполагает, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от помощи США.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил успех Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По его мнению, ВСУ отступают по всей линии фронта, и Россия в случае прекращения помощи Украине со стороны Соединённых Штатов вполне может взять Одессу и Харьков.

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#политолог
#сша
#украина
#помощь
#финансирование
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Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога
23 декабря 2023, 05:28

Фото: iStock/designer491

Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты перечёркивают последние возможности для диалога с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничительных мер.
«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).

22 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому расширяются основания для введения антироссийских санкций. Документ, например, предоставляет возможность отключения от финансовой системы банков, которые были уличены в содействии России в обходе санкций против военно-промышленного комплекса страны.

Внесённые поправки в предыдущие нормативные акты позволят США вводить вторичные санкции. Среди товаров, платежи по которым нельзя будет проводить, обозначены полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.

Вместе с тем, администрация США получила возможность блокировки импорта продукции, которая была произведена в России, но глубоко переработана в других государствах. Это касается алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков.

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#дипломат
#посол
#россия
#сша
#санкции
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Зыбинский: Группировка «Запад» отразила 7 атак ВСУ на купянском направлении
23 декабря 2023, 05:09

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы группировки Вооружённых сил РФ «Запад» отразили семь контратак украинской армии на купянском направлении СВО, при этом уничтожив два танка Leopard 2. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
«Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке <...> артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп <...> в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — сказал Зыбинский.

Кроме того, отметил он, противник также предпринял две контратаки в направлении Жегловки и Тернов, но и они были отражены.

Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) при этом составили до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортёра М113, два миномёта, четыре пикапа, а также орудие Д-20.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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МИД Польши: Оборонная промышленность ЕС работает в режиме мирного времени
23 декабря 2023, 04:54

Фото: iStock/rarrarorro

Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет РИА Новости. Глава польского внешнеполитического ведомства считает, что её необходимо перевести в кризисный режим.
«Мы как новое польское правительство еще не ознакомились полностью с тем, что у нас есть на складах, и производственными мощностями, но мне кажется, <...> что в Польше, как и во всей Европе, экономики, особенно военная промышленность, по-прежнему работают в режиме мирного времени», — посетовал Сикорский на пресс-конференции, прошедшей 22 декабря в Киеве.

Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.

Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.

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#оборона
#польша
#мид
#евросоюз
#украина
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Германия включила Россию в список стран, являющихся налоговыми убежищами
23 декабря 2023, 04:04

Фото: iStock/bluejayphoto

Германия включила Россию в список стран, которые считаются налоговыми убежищами. Соответствующее распоряжение подписано министрами финансов и экономики страны Кристианом Линднером и Робертом Хабеком, и уже опубликовано в «Федеральном вестнике ФРГ».
Согласно тексту документа, Россия с 20 декабря 2023 года считается немецкими властями страной, «не готовой сотрудничать по вопросам налогообложения». Всего же подобных юрисдикций Берлин насчитал 16 — в частности, в список также попали такие государства, как Сейшельские острова, Антигуа и Барбуда и Белиз.

Как говорится в распоряжении, включение в перечень последовало на основании заключения Совета Евросоюза о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года. Ранее в Совете ЕС заявили, что диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.

Напомним, в августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, Москва приостановила действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами, включая США и ЕС. Данная мера будет действовать до устранения нарушений, допущенных странами, с которыми заключены договоренности.

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#германия
#налоги
#россия
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Журналист украинского ТВ решил бежать в Европу и не возвращаться домой
ТАСС: Украинский телеведущий после саммита ЕС решил не возвращаться в страну
23 декабря 2023, 03:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Телеведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся в Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию. Об этом сообщает ТАСС. Cам журналист подчеркнул, что для него принятие этого решения оказалось сложным.
Тот факт, что он останется в Европе, Печий обусловил тем, что на Западе меняется отношение к Украине, и он хочет, оставаясь там, внести свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки».

Информацию о «невозвращенце» официально подтвердили в медиахолдинге «Люкс», куда входит «24 канал». Генеральный директор холдинга Роман Андрейко отметил, что шокирован таким поступком журналиста, который, однако «осознает последствия побега».

Ранее немецкое издание Der Erste написало о том, что украинцы, которые проживают в Германии, боятся возвращаться домой, поскольку боятся, что их снова отправят воевать. Ещё один собеседник СМИ заявил, что просто не хочет быть пушечным мясом. По его мнению, солдаты, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, никак не смогут помочь Украине.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину. По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.

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#телевидение
#ес
#саммит
#украина
#журналист
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Трамп вызвал Байдена на дебаты
Трамп заявил, что хочет дебатировать с Байденом в рамках предвыборной кампании
23 декабря 2023, 01:54

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о желании в рамках предвыборной кампании дебатировать с действующим американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.
«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — цитирует агентство слова Трампа в ходе интервью журналисту Хью Хьюитт.

Таким образом политик ответил на вопрос, стал бы он участвовать в дебатах с Джо Байденом при условии выигрыша обоими партийных номинаций.

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#сша
#интервью
#трамп
#джозеф байден
#выборы
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На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку
23 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Российского военного блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, пишет ТАСС. Сумская областная прокуратура сообщила, что его признали виновным в «оправдании действий России».
Кроме тюремного срока, приговор также содержит конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет. Как отмечает прокуратура, Подоляка является уроженцем Сум, однако в 2014 году он переехал на территорию России.

«Итак, 12 лет тюрьмы, плюс 15 лет я не смогу занимать должности в нацистском государстве Зеленского (или его наследников). Плюс конфискация <...> Как я уже давно сказал своим друзьям, я до своего "срока" в нацистской Украине точно не доживу. Тут как в том анекдоте про ишака и падишаха, либо я раньше помру, либо нацистский режим. Наше совместное мирное сосуществование уже невозможно в силу ряда причин, а потому ... 12 лет мне там дали, 112, или 212 лет... Это уже не имеет никакого значения», — так прокомментировал это известие сам Подоляка.

Ранее СБУ дважды заочно предъявляла блогеру обвинения в госизмене. В обоих случаях ведомство было уверено, что Подоляка якобы работает с российскими спецслужбами и телеканалами и передает им важные данные.

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#украина
#блогер
#прокуратура
#приговор
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Польша намерена сохранить запрет на ввоз украинского зерна
23 декабря 2023, 00:52

Фото: iStock/Racide

Польша как минимум на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, даже несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польскому агентству PAP.
«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — сказал он.

Секерский подчеркнул, что Польша в настоящее время не может позволить себе отказаться от ограничительных мер, даже несмотря на возможность штрафных санкций со стороны Еврокомиссии. Глава польского Минсельхоза объяснил это тем, что поток зерновых из Украины после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке аграрной продукции.

Министр добавил, что для урегулирования разногласий с Киевом уже отправился в Украину новый глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.

Также глава Украины подчеркнул, что имеется конфликт на уровне лидеров. Он обратился к властям Польши с призывом разблокировать границу с Украиной. При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.

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#зерно
#польша
#украина
#запрет
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