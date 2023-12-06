«Кричал на генерала»: Брифинг о помощи Украине завершился в США скандалом

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Журналист телевизионного канала Fox News в конгрессе Чад Перграм рассказал, что во время брифинга в Сенате США о помощи Украине и Израилю, между республиканской и демократической было много разногласий, которые создавали «раздражительную» атмосферу. Об этом корреспондент написал в социальной сети X (ранее Twitter)
Так, член Демократической партии Чак Шумер заявил, что встречи «перехватил» лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, приступивший к обсуждению вопроса на границе Штатов на юге.
Шумер также пожаловался на другого лена республиканской партии, который кричал на генерала, принимавшего участие в обсуждении.
«И это (граница США. — ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу», — заявил демократ.
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