Крым выиграл дело против Украины об энергетической блокаде полуострова

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Крым выиграл дело об энергетической блокаде полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила 3,15 триллиона рублей.
Инициаторами иска выступили представители Общественной палаты Республики Крым, напоминает ТАСС. Ответчиками по делу выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"».
Удовлетворение иска общественников означает признание за крымчанами права на получение компенсации морального вреда и ущерба, причинённого в результате энергетической блокады со стороны Украины. Ранее аналогичный иск подавался Общественной палатой Крыма в отношении водной блокады полуострова. Он также был выигран в суде.
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Александр Бойцов