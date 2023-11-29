Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ является сильнейшей армией в Европе, несмотря на провал контрнаступления. Об этом он сказал перед заседанием Совета НАТО-Украина в совместном заявлении с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
«Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества. Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», - заявил Кулеба.
Ранее Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса. По его словам, задача альянса в сложившейся ситуации обеспечить Киев настолько сильной боевой позицией, насколько это возможно. Именно поэтому страны НАТО продолжают оказывать Вооруженным силам Украины поддержку.
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